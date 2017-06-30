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59-летнему риелтору Вере Глотовой, участвовавшей вместе с чиновниками мэрии в хищении муниципальных квартир, суд вынес обвинительный приговор. Ее приговорили к условному заключению и штрафу в 700 тысяч рублей, сообщил ТАСС в пятницу, 30 июня, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Новосибирской области.

Риелтора признали виновной в совершении 18 эпизодов мошенничества. Суд с учетом правовой позиции гособвинителя приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года и штрафом в размере 700 тысяч рублей.

Суд установил, что со 2 октября 2007 года по 14 апреля 2014-го Глотова в составе организованной группы под руководством бывшего руководителя жилищного управления мэрии города Светланы Стыниной продала по заниженной стоимости 18 муниципальных квартир. Бюджету муниципалитета был причинен ущерб в 7 миллионов рублей.

Отметим, что в пресс-службе СУ СКР по НСО сообщили о хищении риелтором свыше 14 миллионов рублей бюджетных средств.

Уточняется, что квартиры продавались подставным лицам, которых искала Глотова, после чего злоумышленники через агентства недвижимости перепродавали их добросовестным покупателям. На счета муниципалитета поступала лишь небольшая сумма, а остальной риелтор с помощниками распоряжались по своему усмотрению. Размер хищения варьируется от 490 тыс. рублей до 1,49 млн рублей, пишет прокуратура.

В ходе следствия риелтор признала свою вину, активно помогала раскрытию преступления и изобличению соучастников. С ней заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, и материалы уголовного дела в отношении нее выделили в отдельное производство.