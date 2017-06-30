Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сделает все для защиты своего гражданина Виктора Агеева, задержанного на Украине, по дипломатическим каналам, передает ТАСС.

"Никаких сомнений, конечно, быть не должно: все, что законом предписывается, я имею ввиду меры по защите интересов, будет реализовано", - заявил журналистам Песков.

"Обычно по дипломатическим каналам законные юридические интересы наших граждан за рубежом (защищаются), поэтому ежедневно в своей деятельности Кремль этим не занимается", — отметил пресс-секретарь главы государства.

Он подчеркнул, что тема задержания Агеева не имеет отношения к предстоящей встрече президентов России и США: "Я не думаю, что эта тема имеет какое-то отношение к встрече с Трампом".

Ранее Минобороны России опровергло сообщения Би-би-си о якобы захвате в Луганской области Украины "российского военного", жителя Алтайского края. "Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации", — отметили в ведомстве.