Telegram выпустил новую версию приложения для мобильных устройств с возможностью обхода блокировок. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.

Обновление позиционируется как "инструмент антицензуры" и делает акцент на "свободу слова". Оно позволяет устанавливать прокси-серверы на своих мобильных устройствах и делиться этими настройками с друзьями и подписчиками.

Обновление доступно для iOS и Android. Установить настройки можно в разделе Data and Storage.

"Мы верим в свободное и безопасное общение. Наша обязанность – предлагать технологии для защиты прав наших пользователей на неприкосновенность частной жизни и свободу слова во всем мире", — говорится в сообщении.