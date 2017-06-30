Telegram выпустил новую версию приложения для мобильных устройств с возможностью обхода блокировок. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.
Обновление позиционируется как "инструмент антицензуры" и делает акцент на "свободу слова". Оно позволяет устанавливать прокси-серверы на своих мобильных устройствах и делиться этими настройками с друзьями и подписчиками.
Обновление доступно для iOS и Android. Установить настройки можно в разделе Data and Storage.
"Мы верим в свободное и безопасное общение. Наша обязанность – предлагать технологии для защиты прав наших пользователей на неприкосновенность частной жизни и свободу слова во всем мире", — говорится в сообщении.
Комментарии
Молодчага Дуров, не позволяет Российским спецслужбам, знать все о переписке граждан