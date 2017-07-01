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Ливни с градом и шквалистым ветром ожидаются в Алтайском крае в субботу, 1 июля — в регионе в связи с прогнозируемой непогодой спасателями передано экстренное предупреждение.

"На большей части территории дождь, местами сильный дождь, гроза, град", — сообщают, в свою очередь, в региональном Гидрометцентре.

Днем в крае +26…+31 градус. Ветер будет юго-западным, 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров, при грозах ожидается шквалистое усиление до 25 метров в секунду.

В Барнауле сильные осадки прогнозируются во второй половине, возможны грозы, град.

Днем в краевой столице температура составит +27…+29 градусов. Ветер юго-западный до 15 метров в секунду.

Жителей края в условиях непогоды призывают соблюдать меры предосторожности.