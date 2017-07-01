Фото: Avito.ru

Двухэтажный коттедж площадью 270 квадратных метров продают под Барнаулом за 16 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом находится в поселке Солнечный на улице Кольцевой и стоит на участке 15 соток. На первом этаже расположены холл, гостиная с застекленной лоджией, кухня-столовая, санузел с джакузи, сауна.

На втором этаже – три спальни, кабинет, зимний сад и санузел. В подвале находятся бильярдная, постирочная и кладовая. Дом отапливается природным газом. Вода и канализация центральные.

"Участок площадью 15 соток размещает зону отдыха, комплекс баня-бассейн-комната отдыха, отапливаемую теплицу, небольшой огород, гараж на два авто, летнюю кухню с отдельным входом с отличным действующим камином. По всему участку растут многолетние (20 лет) деревья: голубые ели, березы, сирень, плодоносящий кустарник и т.д", — сказано в объявлении.



