Госдума опубликовала предварительный текст присяги для получения российского гражданства. Его озвучил первый зампред Комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

В тексте говорится о том, что вступающий в гражданство кандидат должен поклясться соблюдать Конституцию России, а также уважать ее историю.

Вариант, который лег в основу предварительного текста присяги, разработал глава комитета Павел Крашенинников.

- Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Как пишут "Ведомости", Госдума рассматривала, но не приняла несколько вариантов текста клятвы, в том числе составленные при участии Владимира Жириновского и Ириной Яровой.

В варианте ЛДПР содержались такие сентенции, как "пусть отсохнут мои руки и ноги, если я когда-либо перейду на сторону врага. И пусть мертвым будет мой язык, если когда-либо я скажу хоть одно плохое слово в адрес моей страны - России".

В тексте Яровой содержалось обещание "сохранять исторически сложившееся государственное единство, исходить из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтить память предков, передавших любовь и уважение к России, веру в добро и справедливость, укреплять суверенную государственность России и утверждать незыблемость ее демократической основы".