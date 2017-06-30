Представитель канцелярии главы Российского императорского дома Романовых иеромонах Никон поддержал молитвы активистов "Царского креста" о запрете фильма Алексея Учителя "Матильда", сообщает НСН.

"Такая практика молитв по соглашению существует. Люди могут помолиться, и ничего плохого в этом нет. Другое дело, что, может быть, не стоит применять запреты", — отметил иеромонах.

Он отметил, что потребовал бы не показывать киноленту по государственным телеканалам: "К сожалению, уже потрачены бюджетные средства на эту клеветническую картину".

Никон подчеркнул, что государство обязано "защищать чувства граждан и историю от оплевывания".

Ранее сообщалось, что православные активисты из движения "Царский крест" составили "Всенародную соборную молитву по соглашению ко Господу Вседержителю", в которой попросили запретить выход "Матильды" на экраны.