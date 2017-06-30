Путин продлил ответные санкции до 2019 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, который продлил действие ответных мер на санкции Евросоюза до 31 декабря 2018 года.

Указ подписан 30 июня и опубликован на официальном портале правовой информации.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства РФ сообщил, что предложение о продлении мер в ответ на очередную пролонгацию ЕС санкций внесено президенту.

В России с 7 августа 2014 года действует продовольственное эмбарго в отношении продуктов из США, Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015-го список пополнили присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а с 1 января 2016 года – Украина. Запрет, введенный на год, продлевали уже два раза.

Под запрет попадают мясо, молоко, рыба, овощи и фрукты.