Фото из открытых источников
Ровно 20 лет исполняется 1 июля с того момента, как Аман Гумирович Тулеев возглавил угольное сердце России – Кузбасс. Свое нынешнее кресло он занял в тяжелейший момент, который переживала наша страна, коллапсирующая после еще свежего государственного разлома и чувствующая горькое "послевкусие" распада СССР.
Сейчас губернатору Кемеровской области 73 года, совсем недавно он перенес операцию на позвоночнике, но в администрации региона подчеркивают – глава Кузбасса не собирается досрочно уходить с поста и буквально рвется на работу.
Портал Amic.ru к 20-летию губернаторства Амана Тулеева подготовил подборку интересных фактов об этом выдающемся политике федерального масштаба.
- Настоящее имя и отчество Тулеева — Амангельды Молдагазыевич. Имя и отчество Аман Гумирович он стал использовать в 60-е годы из соображений благозвучия;
- Тулеев почти три десятка лет своей жизни отдал железной дороге. Начав карьеру дежурным по станции, он дослужился до начальника Кемеровской железной дороги;
- В свое время Аман Гумирович активно занимался парламентской деятельностью – был депутатом РСФСР, спикером областного совета народных депутатов и членом Совета Федерации;
- В 1996 – 1997 годы Тулеев был министром Российской Федерации по сотрудничеству с государствами-участниками Содружества Независимых Государств;
- Трижды (!) – в 1991, 1996 и 2000 годах – Тулеев баллотировался в президенты России;
- Рейтинг избираемости Тулеева в Кемеровской области потрясает. Так, на губернаторских выборах в 1997 году он набрал 94,5% голосов, в 2001 году — 93,5%, в 2015 году — 96,69%;
- За свою карьеру Тулеев зарекомендовал себя, как опытный переговорщик с террористами и бандитами. Так, в 1991 году он помог освободить из автобуса захваченную в заложницы вблизи Красной площади Машу Пономаренко, предложив себя в обмен на девочку. В 1995 году вел переговоры с мужчиной, захватившим людей на кемеровском автовокзале и угрожавшим взорвать самодельную бомбу. В 2001 году губернатор принял участие в операции по обезвреживанию злоумышленника, захватившего в заложники водителя такси в кемеровском аэропорту. В 2007 году Тулеев вел переговоры милиционером, угрожавшим взорвать жилой дом. В 2009 года Аман Тулеев вел переговоры с грабителем, захватившим в заложники трех женщин-кассиров и двух охранников в банке;
- Тулеев ежегодно одним из первых среди губернаторов России публикует сведения о своих доходах;
- Большую часть личных доходов Тулеев направляет на благотворительность.
Комментарии
Хоть и рвётся на работу, и крепкое рукопожатие- но статейка больше похожа на никролог
клещ...и на работе два месяца не появляется. а зачем..всё поделено
Он что, уже того, кони двинул? Эт хорошо. Ещё нашего прихватил бы.
Аман Тулеев несколько раз менял партийную принадлежность. В 1999 году Тулеев был в рядах КПРФ, в 2000-м примкнул к партии «Единство», а уже в 2003-м возглавил региональный список «Единой России» - типичная политическая про***тутка , конформист и приспособленец!
Хороший железнодорожник - не синоним "хороший". Был недавно в Кемерово, мягко говоря, не хвалят его. Но моё мнение - не самый худший вариант управленца. Хотя и с низкой социальной ответственностью
Хороший железнодорожник - не синоним "хороший". Был недавно в Кемерово, мягко говоря, не хвалят его. Но моё мнение - не самый худший вариант управленца. Хотя и с низкой социальной ответственностью
Дай Бог здоровья хорошему губернатору!