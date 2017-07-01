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Ровно 20 лет исполняется 1 июля с того момента, как Аман Гумирович Тулеев возглавил угольное сердце России – Кузбасс. Свое нынешнее кресло он занял в тяжелейший момент, который переживала наша страна, коллапсирующая после еще свежего государственного разлома и чувствующая горькое "послевкусие" распада СССР.

Сейчас губернатору Кемеровской области 73 года, совсем недавно он перенес операцию на позвоночнике, но в администрации региона подчеркивают – глава Кузбасса не собирается досрочно уходить с поста и буквально рвется на работу.

Портал Amic.ru к 20-летию губернаторства Амана Тулеева подготовил подборку интересных фактов об этом выдающемся политике федерального масштаба.