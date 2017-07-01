Суббота, 1 Июль, 09:08

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Где в Барнауле вы предпочитаете купаться?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,39
€ 67,81
Brent
$ 51,5
31°
Обь
294см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ в 2017 году15-летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017
Новости

20 лет во главе угольного сердца России: что нужно знать об Амане Тулееве

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru подготовил подборку фактов о губернаторе Кемеровской области, возглавившем регион ровно два десятилетия назад

Фото из открытых источников

Ровно 20 лет исполняется 1 июля с того момента, как Аман Гумирович Тулеев возглавил угольное сердце России – Кузбасс. Свое нынешнее кресло он занял в тяжелейший момент, который переживала наша страна, коллапсирующая после еще свежего государственного разлома и чувствующая горькое "послевкусие" распада СССР.

Сейчас губернатору Кемеровской области 73 года, совсем недавно он перенес операцию на позвоночнике, но в администрации региона подчеркивают – глава Кузбасса не собирается досрочно уходить с поста и буквально рвется на работу.

Портал Amic.ru к 20-летию губернаторства Амана Тулеева подготовил подборку интересных фактов об этом выдающемся политике федерального масштаба.

  • Настоящее имя и отчество Тулеева — Амангельды Молдагазыевич. Имя и отчество Аман Гумирович он стал использовать в 60-е годы из соображений благозвучия;
  • Тулеев почти три десятка лет своей жизни отдал железной дороге. Начав карьеру дежурным по станции, он дослужился до начальника Кемеровской железной дороги;
  • В свое время Аман Гумирович активно занимался парламентской деятельностью – был депутатом РСФСР, спикером областного совета народных депутатов и членом Совета Федерации;
  • В 1996 – 1997 годы Тулеев был министром Российской Федерации по сотрудничеству с государствами-участниками Содружества Независимых Государств;
  • Трижды (!) – в 1991, 1996 и 2000 годах – Тулеев баллотировался в президенты России;
  • Рейтинг избираемости Тулеева в Кемеровской области потрясает. Так, на губернаторских выборах в 1997 году он набрал 94,5% голосов, в 2001 году — 93,5%, в 2015 году — 96,69%;
  • За свою карьеру Тулеев зарекомендовал себя, как опытный переговорщик с террористами и бандитами. Так, в 1991 году он помог освободить из автобуса захваченную в заложницы вблизи Красной площади Машу Пономаренко, предложив себя в обмен на девочку. В 1995 году вел переговоры с мужчиной, захватившим людей на кемеровском автовокзале и угрожавшим взорвать самодельную бомбу. В 2001 году губернатор принял участие в операции по обезвреживанию злоумышленника, захватившего в заложники водителя такси в кемеровском аэропорту. В 2007 году Тулеев вел переговоры милиционером, угрожавшим взорвать жилой дом. В 2009 года Аман Тулеев вел переговоры с грабителем, захватившим в заложники трех женщин-кассиров и двух охранников в банке;
  • Тулеев ежегодно одним из первых среди губернаторов России публикует сведения о своих доходах;
  • Большую часть личных доходов Тулеев направляет на благотворительность.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

1.07.2017 07:42
- гость -

Хоть и рвётся на работу, и крепкое рукопожатие- но статейка больше похожа на никролог

0  0
1.07.2017 07:46
- гость -

клещ...и на работе два месяца не появляется. а зачем..всё поделено

0  0
1.07.2017 07:55
- гость -

Он что, уже того, кони двинул? Эт хорошо. Ещё нашего прихватил бы.

0  0
1.07.2017 08:26
- гость -

Аман Тулеев несколько раз менял партийную принадлежность. В 1999 году Тулеев был в рядах КПРФ, в 2000-м примкнул к партии «Единство», а уже в 2003-м возглавил региональный список «Единой России» - типичная политическая про***тутка , конформист и приспособленец!

0  0
1.07.2017 08:39
Пузырек

Хороший железнодорожник - не синоним "хороший". Был недавно в Кемерово, мягко говоря, не хвалят его. Но моё мнение - не самый худший вариант управленца. Хотя и с низкой социальной ответственностью

0  0
1.07.2017 08:39
Пузырек

Хороший железнодорожник - не синоним "хороший". Был недавно в Кемерово, мягко говоря, не хвалят его. Но моё мнение - не самый худший вариант управленца. Хотя и с низкой социальной ответственностью

0  0
1.07.2017 08:46
- гость -

Дай Бог здоровья хорошему губернатору!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
08:45
Барнаульцы не могут опознать неизвестного зверя, поселившегося на даче 4
08:19
Барнаульцы потушили полыхающий автомобиль до приезда пожарных 0
07:46
Планируем вместе: как провести первые июльские выходные в Барнауле 0
07:25
20 лет во главе угольного сердца России: что нужно знать об Амане Тулееве 7
07:03
Усадьбу с зимним садом и бассейном продают под Барнаулом за 16 млн рублей 2
06:44
Жители Алтайского края проснулись с новыми тарифами на коммунальные услуги 6
06:22
Что такое День рыбака, когда его празднуют и как поймать большой улов? 0
06:01
Зачем нужна страховка от клеща и как она действует? 2
05:08
Ливни, град и шквалистый ветер обрушатся на Алтайский край 1 июля 1
04:07
Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы 0
03:45
Теневую экономику России оценили в 33,6 трлн рублей 0
02:06
Полицейский застрелил друга детства из-за ревности к его бывшей девушке 0
01:40
Сортирующие мусор россияне могут получить льготы по коммуналке в 2018 году 0
00:56
Медведев поручил Минфину проработать слияние Резервного фонда с ФНБ 0
23:54
Кудрин считает невозможным высокий экономический рост в РФ 2
23:39
Рекордное число выпускников набрали 300 баллов на ЕГЭ-2017 3
23:04
Размер страховой пенсии увеличится почти до 15 тысяч рублей к 2020 году 0
22:53
Судья попросила госзащиту для семьи после того, как сын избил одноклассницу 1
22:31
Житель Домодедово обстрелял прячущихся от дождя в подъезде детей 2
22:14
The Prodigy выпустили клип о жизни парня из Воронежа 1
21:51
Путин продлил ответные санкции до 2019 года 0
21:23
Молиться о запрете "Матильды" разрешили в РПЦ 6
21:01
Опубликован предварительный текст присяги для получения гражданства России 0
20:43
Telegram выпустил "свободу слова" для обхода блокировок 2
20:21
Песков: Россия сделает все для защиты задержанного на Украине жителя Алтая 1
20:01
Экипировка "солдата будущего" представлена на выставке в Москве 1
19:54
Новосибирский риелтор получила условный срок за мошенничество на 14 млн руб 0
19:36
"Гадкий я 3", дети Роналду и курение у подъездов: пятничный обзор соцсетей 0
19:27
Песков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа на полях G20 0
19:08
Коротко о главном: ремонт дорог в Барнауле, разводы и ожидание бури
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 30 июня
18:56
Две девушки разбились в аварии во время трансляции в Instagram 1
18:28
Две дороги собираются построить в Индустриальном районе Барнаула 0
18:09
Герман Греф предрек гибель российским медицинским вузам 5
18:00
Розыгрыш призов от Медиагруппы "FM-Продакшн" стартует в понедельник 0
17:55
Экстренное предупреждение объявлено на Алтае из-за грядущей непогоды 0
17:37
Масштабный ремонт водопровода проведут на улице Юрина в Барнауле 0
17:22
СМИ: певицу Екатерину Шаврину госпитализировали с приступом 0
17:13
Фотоновости. Браконьеров в Алтайском крае будут ловить на новых УАЗах 2
17:06
Вор вынес сейф из офиса микрозаймов в Новосибирске 0
16:51
СК занялся историей травмирования подростка, спасавшего котенка в Барнауле 2
16:49
В краевом минздраве сообщили о состоянии подростка, спасавшего котенка 0
16:34
Россию не будут штрафовать за отказ участвовать в "Евровидении" в Киеве 0
16:22
Улицу 1905 года перекроют в Барнауле на месяц. Схема 1
16:15
Житель алтайского села обокрал пивной магазин 1
16:04
Алтайское Заксобрание готовится ограничить встречи депутатов с населением 3
15:51
Стоп-кадр. "Призрачный гонщик" в Барнауле 4
15:43
Свалку со строительным мусором нашли в Барнауле у Речного вокзала 1
15:31
Спасавший котенка подросток в Барнауле лишился обеих рук 21
15:23
Закон об однополых браках приняли в Германии 2
15:13
17-летняя велогонщица из Казахстана скончалась в результате теплового удара 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.