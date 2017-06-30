Житель Домодедово обстрелял прячущихся от дождя в подъезде детей

В городе Домодедово мужчине не понравилось, что несколько детей спрятались от дождя в подъезде его дома, сообщает LIFE.

Женщина требовала убраться, подростки обещали уйти, как только закончится дождь. Вскоре в подъезд вышел муж жительницы и начал стрелять по детям из травматического пистолета.

Один из подростков получил ранение в живот. Его родители написали заявление в полицию.

Как отмечается, следствие и прокуратура пытаются это дело "замять": переквалифицировать его со статьи "Хулиганство" на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".