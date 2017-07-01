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Жители Алтайского края в субботу, 1 июля, проснулись в условиях подорожавшей коммуналки – в регионе, как и во всей стране, выросли тарифы на ЖКУ.

Что касается платы за электричество, то отныне городские жители с газовыми плитами будут платить 3,81 руб./кВт*час (до этого тариф составлял 3,70 руб./кВт*час). Горожанам с электроплитами придется выкладывать по 3,05 руб./кВт*час (ранее 2,90 руб./кВт*час). Тариф для селян составляет 2,99 руб./кВт*час (было 2,90 руб./кВт*час).

Кроме того, перестает действовать понижающий коэффициент для владельцев гаражей, погребов, учреждений содержания заключенных и других приравненных к населению потребителей, расположенных в сельской местности. Им теперь придется платить за электричество по 3,81 руб./кВт*час. Тариф для дачников и садоводов установлен в размере 2,99 руб./кВт*час.

Относительно новой таксы на воду и тепло необходимо отметить, что в населенных пунктах они разнятся. Тем не менее, в профильном краевом управлении отмечают, что тарифы по теплоснабжению и водоснабжению в муниципалитетах края, где предельный индекс установлен в размере 5,2%, установлены с приростом не более 4%.

Перейдем к газоснабжению населения Алтайского края. Стоимость сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя, который реализуется с газонаполнительных станций или газонаполнительных пунктов, с 1 июля увеличится с 29,43 руб./кг до 30,58 руб./кг.

Цена на газ в баллонах с доставкой до потребителя изменится аналогично — с 29,43 руб./кг до 30,58 руб./кг. Сжиженный газ в баллонах с мест промежуточного хранения (склада) будет стоить с 1 июля 36,94 руб./кг (до 1 июля – 36,27 руб./кг).

Сжиженный газ, потребляемый из групповых резервуарных установок, потребители будут оплачивать с 1 июля 29,10 руб./кг (или 68,68 руб./м³) (до 1 июля — 28,01 руб./кг (или 66,10 руб./м³).

Цена на природный газ для населения нашего региона (за исключением того, что поступает по газопроводу Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск), с 1 июля выросла до 6062,31 руб.коп./1000м3 (было 5833,06 руб.коп./1000м3).

Розничная цена на природный газ, поступающий по газопроводу Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск, увеличилась для жителей края до 7137,90 руб.коп./1000м3 (было 6965, 15 руб.коп./1000м3).