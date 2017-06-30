Судья из Севастополя Катерина Калашникова попросила взять всю ее семью под охрану после того, как ее 16-летний сын подрался с одноклассницей, пишет LIFE.

Калашникова сочла, что это могло быть связано с ее профессиональной деятельностью. Она обратилась в отдел полиции по Ленинскому району с просьбой принять меры к обеспечению безопасности судьи, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества.

Как рассказал изданию источник в правоохранительных органах Крыма, у сына судьи был конфликт с одноклассницей, к которому после драки подключились взрослые члены семьи девушки. После этого судья заподозрила, что нападки на ее сына начались, чтобы оказать на нее давление.

Однако, как выяснилось, конфликт не выходил за рамки отношений между подростками. У молодых людей общение сразу не заладилось. Их пытались посадить вместе на уроках, однако они все время ссорились, а после экзаменов даже подрались. После родители девушки заподозрили у дочери сотрясение мозга. Сейчас проверкой по факту драки подростков занимается полиция.