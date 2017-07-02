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Алтайский край в воскресенье, 2 июля, остается в зоне шторма – синоптики прогнозируют в регионе грозы, град и шквалистое усиление ветра.

В регионе продолжает действовать экстренное предупреждение, объявленное ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Спасатели призывают граждан не пренебрегать сообщениями о ненастной погоде и соблюдать меры предосторожности.

Осадки в этот день ожидаются на большей части региона. Местами прогнозируются грозы и град. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

Дневные температуры составят +21…+26 градусов.

В Барнауле также ожидаются дождь, гроза, местами град. Днем в краевой столице будет +22…+24 градуса. Ветер до 18 метров в секунду.