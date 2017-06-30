Размер страховой части пенсионных накоплений по старости через три года увеличится до 14,9 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Александра Куртина.

Куртин напомнил, что в сравнении с 2016 годом среднегодовой размер пенсии по старости возрастет примерно в 1,13 раза — с 13,2 до 14,9 тысячи рублей.

"Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличится к 2020 году до 15,5 тыс. рублей", — уточнил зампред ПФР.

Также прогнозируют, что размер социальной пенсии в будущем году составит 8854 рубля, а в 2019 году — уже 9476 рублей.