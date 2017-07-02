Фото: Avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 250 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная поляна за 13,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом расположен на участке восемь соток на улице Просторной. "Современный дизайнерский ремонт в светлых тонах. Дорогая сантехника, теплые полы на всех уровнях, в подвальном помещении бойлерная и большая комната, совмещающая спортзал и зону отдыха для просмотра ТВ", — говорится в объявлении.
На первом этаже просторная расположена гостиная и кухня, переходящая в полукруглую столовую с витражным остеклением. Также имеется санузел и коридор. На втором этаже располагается три спальни и ванная комната.
На улице находится большой отапливаемый хозблок, в который входит гостевой домик, зона барбекю и баня с туалетом зоной отдыха, отдельной мойкой и парилкой.
Есть гараж, небольшой огород, вольер для собаки.
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