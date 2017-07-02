Фото из открытых источников

Успешная фотомодель из Казахстана Руслана Коршунова, погибшая летом 2008 года, отпраздновала бы 2 июля свое 30-летие.

Эта девушка ушла из жизни на пике популярности и востребованности в мире высокой моды. До сих пор обстоятельства ее смерти остаются весьма туманными – она выпала из окна своей манхэттенской квартиры на девятом этаже.

За свою очень короткую жизнь Руслана стала одной из самых узнаваемых моделей с постсоветского пространства, получив прозвище "Русская Рапунцель" благодаря своим длинным и роскошным волосам.