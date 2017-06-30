Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин отметил, что России, чтобы обеспечить экономический рост, необходимо налаживать отношения с Западом, сообщает LIFE.

Как отметил Кудрин, внутренний спрос в РФ не сможет обеспечить экономический рост государства до 3-4%.

По его словам, России нужно наращивать несырьевой экспорт: "Мы должны ориентироваться на мировые ниши, где будем работать. Это сложнее, чем продавать нефть. Нам требуется отряд специалистов, который будет все это продавать, прежде всего тех, кто сегодня работает в сфере международных экономических отношений".

Кудрин подчеркнул, что в настоящий момент России необходимо полностью обратиться к вопросу международного сотрудничества.

"Без улучшения наших отношений со странами Запада эти задачи неисполнимы", — отметил Кудрин.

По его словам, у России есть список тех стран, с которыми можно налаживать отношения.