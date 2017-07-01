Медведев поручил Минфину проработать слияние Резервного фонда с ФНБ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев высказал одобрение предложению о слиянии Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Резервного фонда, передает ТАСС.

Министерству финансов уже поступило поручение главы кабмина проработать алгоритм объединения находящихся в организациях средств, рассказала пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова.

Представитель финансового ведомства подтвердил, что в ближайшее время оно направит на рассмотрение кабмина предложения по схеме объединения двух фондов.

Предложение о слиянии фондов обусловлено, в частности, необходимостью Правительства располагать средствами для финансирования бюджетных расходов в случае потенциального падения стоимости нефти ниже отметки в 40 долларов за один баррель.

Объединению подлежат ликвидные средства ФНБ и Резервного фонда, которые не вложены в инфраструктурные проекты.