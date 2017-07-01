Льготы на оплате жилищно-коммунальных услуг гражданами, сортирующими мусорные отходы, может заработать с 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса.

На совещании в Краснодаре по вопросам реализации в Южном федеральном округе приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" Чибис пояснил, что в настоящее время норма о пониженном тарифе закреплена на уровне Правительства, однако ее следует закрепить в Федеральном законе.

"Норма может заработать уже с 2018 года", — отметил Чибис.

"Если в муниципалитете принято решение о раздельном сборе мусора, люди выполняют функцию сортировки отходов, и такой подход будет справедлив", — подметил Чибис.