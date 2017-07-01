В Астрахани полицейский Алексей застрелил друга детства Дамира, приревновав к нему свою жену. Супруга, кстати, раньше была девушкой этого самого друга, сообщает паблик MASH.

Примечательно, что девушка ранее встречалась с Дамиром. После он познакомил ее со своим другом и она ушла к нему.

Как сообщается, мужчины отдыхали на даче, когда вспомнили былое. Алексей выстрелил другу в лицо. После он с помощью подельника вывез тело друга и закопал. Дамира искали две недели пока случай не вывел на человека, который в тот злополучный момент также находился в дачном поселке и слышал звук похожий на выстрел.

Полицейский и подельник задержаны.