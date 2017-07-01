Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой, заняв четвертое место в рейтинге международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров, посвященном оценке и прогнозу развития глобальной теневой экономики, сообщает РБК.

Показатель теневой экономики в России — один из самых высоких в мире, он почти на 84% выше, чем в среднем по миру. По оценкам экспертов, он составляет 33,6 трлн рублей (39% от ВВП страны).

Хуже дела обстоят лишь у Украины (46% от ВВП, или 1,1 трлн гривен), Нигерии (48% ВВП) и Азербайджана (67% ВВП). На пятом месте расположилась Шри Ланка с показателем 38%. Всего в рейтинг Ассоциации включены 28 стран.