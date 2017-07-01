Суббота, 1 Июль, 04:35

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Где в Барнауле вы предпочитаете купаться?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,39
€ 67,81
Brent
$ 51,5
20°
Обь
294см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ в 2017 году15-летие FM-ПродакшнДорожный ремонт – 2017
Новости

Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы

, ИА "Амител"
Взнос России за 2017 год составляет более €33 млн, что равноценно 7% от общего бюджета СЕ

Фото: Shakhty.su

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду уведомление о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет СЕ за текущий год до восстановления в полном объеме полномочий российской делегации в ПАСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Министр информировал генсекретаря Совета Европы о решении приостановить уплату взноса Российской Федерации в бюджет Совета Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы", — говорится в сообщении.

Взнос России за 2017 год составляет более €33 млн, что равноценно 7% от общего бюджета СЕ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
04:07
Россия приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы 0
03:45
Теневую экономику России оценили в 33,6 трлн рублей 0
02:06
Полицейский застрелил друга детства из-за ревности к его бывшей девушке 0
01:40
Сортирующие мусор россияне могут получить льготы по коммуналке в 2018 году 0
00:56
Медведев поручил Минфину проработать слияние Резервного фонда с ФНБ 0
23:54
Кудрин считает невозможным высокий экономический рост в РФ 0
23:39
Рекордное число выпускников набрали 300 баллов на ЕГЭ-2017 0
23:04
Размер страховой пенсии увеличится почти до 15 тысяч рублей к 2020 году 0
22:53
Судья попросила госзащиту для семьи после того, как сын избил одноклассницу 0
22:31
Житель Домодедово обстрелял прячущихся от дождя в подъезде детей 0
22:14
The Prodigy выпустили клип о жизни парня из Воронежа 1
21:51
Путин продлил ответные санкции до 2019 года 0
21:23
Молиться о запрете "Матильды" разрешили в РПЦ 4
21:01
Опубликован предварительный текст присяги для получения гражданства России 0
20:43
Telegram выпустил "свободу слова" для обхода блокировок 2
20:21
Песков: Россия сделает все для защиты задержанного на Украине жителя Алтая 0
20:01
Экипировка "солдата будущего" представлена на выставке в Москве 0
19:54
Новосибирский риелтор получила условный срок за мошенничество на 14 млн руб 0
19:36
"Гадкий я 3", дети Роналду и курение у подъездов: пятничный обзор соцсетей 0
19:27
Песков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа на полях G20 0
19:08
Коротко о главном: ремонт дорог в Барнауле, разводы и ожидание бури
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 30 июня
18:56
Две девушки разбились в аварии во время трансляции в Instagram 0
18:28
Две дороги собираются построить в Индустриальном районе Барнаула 0
18:09
Герман Греф предрек гибель российским медицинским вузам 5
18:00
Розыгрыш призов от Медиагруппы "FM-Продакшн" стартует в понедельник 0
17:55
Экстренное предупреждение объявлено на Алтае из-за грядущей непогоды 0
17:37
Масштабный ремонт водопровода проведут на улице Юрина в Барнауле 0
17:22
СМИ: певицу Екатерину Шаврину госпитализировали с приступом 0
17:13
Фотоновости. Браконьеров в Алтайском крае будут ловить на новых УАЗах 2
17:06
Вор вынес сейф из офиса микрозаймов в Новосибирске 0
16:51
СК занялся историей травмирования подростка, спасавшего котенка в Барнауле 2
16:49
В краевом минздраве сообщили о состоянии подростка, спасавшего котенка 0
16:34
Россию не будут штрафовать за отказ участвовать в "Евровидении" в Киеве 0
16:22
Улицу 1905 года перекроют в Барнауле на месяц. Схема 1
16:15
Житель алтайского села обокрал пивной магазин 0
16:04
Алтайское Заксобрание готовится ограничить встречи депутатов с населением 3
15:51
Стоп-кадр. "Призрачный гонщик" в Барнауле 4
15:43
Свалку со строительным мусором нашли в Барнауле у Речного вокзала 1
15:31
Спасавший котенка подросток в Барнауле лишился обеих рук 20
15:23
Закон об однополых браках приняли в Германии 2
15:13
17-летняя велогонщица из Казахстана скончалась в результате теплового удара 2
15:02
Подробности гибели 15-летнего ребенка в оздоровительном комплексе на Алтае 4
15:00
Окунись в лето: новый проект Amic.ru
Лучшие места для жаркого отдыха в Алтайском крае
14:50
Экс-главу УСБ СКР Максименко заподозрили в получении взятки щенками 1
14:40
Штормим. Какая погода ждет Алтайский край на выходных? 0
14:31
Фотоновости. Иномарку вынесло на трамвайные рельсы в Барнауле 0
14:22
13-летний омич погиб, спасая тонущую одноклассницу 5
14:14
Суд по делу о смертельном ДТП с BMW X5 стартует в Барнауле 11 июля 0
14:06
Дачные кадры. Как жители Алтайского края отдыхают за городом 1
13:48
"Что-то у них какой-то мор на коллективе": Лоза о смерти Олега Яковлева 14

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.