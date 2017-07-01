Жительница Барнаула обратилась за помощью в паблике Barnaul 22 с просьбой помочь опознать неизвестного зверя, поселившегося на ее даче.
"Животное с длинными ушами и мордой свиньи, а также хвостом выбежало из под дома, задержалось на секунду и скрылось в неизвестном направлении. Вроде рыжий. Маме удалось рассмотреть. Сказала, что никогда такого не видела. Что-то между свиньей, зайцем и кошкой. Животных и птиц на даче не разводим, скрещиваться некому. Он, судя по всему, сожрал цветы. Кто это?",- пишет местная жительница.
Комментаторы предположили, что это, возможно, муравьед.
Комментарии
ха-ха
взрослые люди, могли бы уже привыкнуть к традиционным фейкам от Б22
чупакабра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Может совсем и не фейк. Любители везут домой всякую экзотику, а потом выбрасывают.
фотошоптерьер )