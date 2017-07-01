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Более 300 рейсов задержали в Москве из-за сильного урагана

, ИА "Амител"
В Москве 30 июня был сильный дождь и ветер

Фото: pixabay.com

Более 300 рейсов задержали, еще 35 отменили в московских аэропортах из-за сильного урагана, пишет "ТАСС".

В ночь на субботу, 1 июля, в аэропорту Домодедово были задержаны 53 вылета. В Шереметьево ночью задержали 284 рейса, еще 35 отменены. Во Внуково задерживали 11 рейсов.

Напомним, задержка произошла из-за непогоды. Стихия в Москве и области унесла жизни не менее трех человек. Также известно о десяти пострадавших. Кроме этого, в пятницу, 30 июня, в Москве произошли массовые аварийные отключения электроэнергии.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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