Более 300 рейсов задержали, еще 35 отменили в московских аэропортах из-за сильного урагана, пишет "ТАСС".

В ночь на субботу, 1 июля, в аэропорту Домодедово были задержаны 53 вылета. В Шереметьево ночью задержали 284 рейса, еще 35 отменены. Во Внуково задерживали 11 рейсов.

Напомним, задержка произошла из-за непогоды. Стихия в Москве и области унесла жизни не менее трех человек. Также известно о десяти пострадавших. Кроме этого, в пятницу, 30 июня, в Москве произошли массовые аварийные отключения электроэнергии.