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Житель Алтайского края похитил с карты друга деньги и купил на них прицеп

, ИА "Амител"
Владелец карты сам рассказал, что на ее счету много денег и рассказал пин-код карты

Фото: pixabay.com

Житель Алтайского края похитил с банковской карты своего друга 100 тысяч рублей и добавил эти деньги на покупку грузового прицепа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, во время застолья мужчина рассказал своему знакомому, что у него на карте лежит приличная сумма денег, также он рассказал и пин-код от этой карты. Когда он уснул, его собутыльник выкрал у него карту и в ближайшем банкомате снял с нее 100 тысяч рублей. Именно этой суммы ему не хватало на покупку прицепа.

Чуть позже подозреваемый был задержан полицией. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

1.07.2017 11:24
Гость

Собутыльник - не друг.

0  0
1.07.2017 11:49
- гость -

1.07.2017 11:24
Гость

С другой стороны- инвестировал!В ногу со временем.

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