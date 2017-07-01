Житель Алтайского края похитил с банковской карты своего друга 100 тысяч рублей и добавил эти деньги на покупку грузового прицепа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, во время застолья мужчина рассказал своему знакомому, что у него на карте лежит приличная сумма денег, также он рассказал и пин-код от этой карты. Когда он уснул, его собутыльник выкрал у него карту и в ближайшем банкомате снял с нее 100 тысяч рублей. Именно этой суммы ему не хватало на покупку прицепа.

Чуть позже подозреваемый был задержан полицией. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.