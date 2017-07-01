Мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Константин Гостяев скончался 29 июня в возрасте 39 лет. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

Как уточняют на сайте, вечером 29 июня спортсмену стало плохо, а через пару минут он умер. У Константина Гостяева осталось двое детей.

Прощание со спортсменом пройдет в субботу, 1 июля, с 13:30 до 15:00 в ритуальном зале по адресу: улица Аносова, 8.

Константин Гостяев из спортивной семьи. Его мама – мастер спорта по лыжным гонкам, папа – мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ, а старший брат – по биатлону. Константин рано проявил спортивный талант, был пятикратным победителем первенств России по лыжным гонкам среди юношей. С 1995-го по начало 2000-х годов последовательно входил юношескую, юниорскую и взрослую сборные страны.