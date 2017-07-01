Уровень МРОТ в России с 1 июля увеличился на 300 рублей после вступления в силу закона "О минимальном размере оплаты труда". Об этом пишет "ТАСС".
Отметим, что ранее уровень МРОТ в нашей стране составлял 7500 рублей, сейчас эта сумма равняется 7800 рублей. В настоящее время в России 4,9 миллиона человек получают зарплату на уровне МРОТ.
Этой весной глава российского кабмина Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие годы МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума, который в первом квартале 2017 года составляет 9909 рублей.
Комментарии
Да миллионов 25 на минималке сидят, если не больше.
Сколько неофициально, и за 5 тыс. работают ( в малых городах и сёлах).
Теперь заживем богаче...
Ой, в прожиточный минимум то не всё необходимое входит.
Такие заниженные данные.
На эти деньги люди мучаются, а не живут.
Безработица виновата и ненасытность богатых.
Терпеливый у нас народ.
Ну а что 300р это целая бутылка водки
В среднем на такую сумму как раз и повысится кварплата. Плюсуйте ещё подросшие ценники на продукты - и будет вам счастье. Терпи дальше, русский народ, и получай дальше издёвки от правителей!