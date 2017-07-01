Уровень МРОТ в России с 1 июля увеличился на 300 рублей после вступления в силу закона "О минимальном размере оплаты труда". Об этом пишет "ТАСС".

Отметим, что ранее уровень МРОТ в нашей стране составлял 7500 рублей, сейчас эта сумма равняется 7800 рублей. В настоящее время в России 4,9 миллиона человек получают зарплату на уровне МРОТ.

Этой весной глава российского кабмина Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие годы МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума, который в первом квартале 2017 года составляет 9909 рублей.