Штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра и ливневых дождей передано в Алтайском крае на вторую половину 1 июля и на воскресенье, 2 июля.

Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в эти дни ожидаются дожди, грозы, местами сильные и очень сильные ливневые дожди, град, усиление ветра до 20-25 метра в секунду. Также в северных районах края сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости). На субботу, 1 июля, высокая пожароопасность (четвертый класс горимости) отмечается в Шелаболихинском, Целинном районах.

В воскресенье, 2 июля, немного похолодает. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до +21...+26 градусов.

В Барнауле в ночь на 2 июля столбики термометров опустятся до +13..+15 градусов. А днем будет +21..23 градуса.