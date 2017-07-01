Школьницам до 18 лет в Токио запретили ходить на свидания за вознаграждение, ранее этот законопроект был одобрен местными властями. Об этом пишет РИА "Новости".

Специальный закон был направлен на ограничения свиданий со старшеклассницами младше 18 лет за вознаграждение. Сейчас в японской столице работают примерно 110 коммерческих предприятий и около 30 незарегистрированных компаний, которые предлагают услуги по организации свиданий со школьницами.

Зачастую на свидание за деньги отправляют девушек, которым не исполнилось еще и 18 лет. Японская полиция также подозревает несколько из этих предприятий в противозаконной организации свиданий с подростками с целью оказания ими интимных услуг.

