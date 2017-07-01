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Школьницам в Токио официально запретили ходить на свидание за деньги

, ИА "Амител"
Закон вступил в силу столице Японии

Фото: pixabay.com

Школьницам до 18 лет в Токио запретили ходить на свидания за вознаграждение, ранее этот законопроект был   одобрен местными властями. Об этом пишет РИА "Новости".

Специальный закон был направлен на ограничения свиданий со старшеклассницами младше 18 лет за вознаграждение. Сейчас в японской столице работают примерно 110 коммерческих предприятий и около 30 незарегистрированных компаний, которые предлагают услуги по организации свиданий со школьницами.

Зачастую на свидание за деньги отправляют девушек, которым не исполнилось еще и 18 лет. Японская полиция также подозревает несколько из этих предприятий в противозаконной организации свиданий с подростками с целью оказания ими интимных услуг.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

1.07.2017 14:25
- гость -

Оригинально у них проституция организована. Есть чему поучиться.

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1.07.2017 14:41
- гость -

============= япошки отдыхают -перец показывал нашу шлюху, её в 15 лет удавил клиент, слесарь с завода, которого она шантажировала малолетством и вымогала 2тыр дополнительно к 500р, что он ей заплатил. И занималась она ЭТИМ с 13 лет и вела гроссбух на клиентуру и в нём были СОТНИ клиентов!

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