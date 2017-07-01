41-летнюю жительницу Новосибирска Елену Кривоносову разыскивают в Барнауле. Женщина уехала на черном автомобиле Toyota RAV-4 из дома 27 июня и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Как сообщается, женщина может находиться в Барнауле.
"Всех прошу! Посмотрите свои регистраторы с 27 июня по 1 июля 2017 года, у кого где стоят камеры, если можете посмотрите. Помощь нужна любая",- пишет родственница пропавшей.
Приметы: рост 168 см, худощавое телосложение, волосы русые с золотистым оттенком до плеч, глаза серо-зеленые.
Была одета: предположительно, в сарафан розового цвета, белые босоножки.
Комментарии
"Жительницу Новосибирска, уехавшей на черной "Тойоте" ищут в Барнауле" (с)
ошибки исправьте. Читать же невозможно