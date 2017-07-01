41-летнюю жительницу Новосибирска Елену Кривоносову разыскивают в Барнауле. Женщина уехала на черном автомобиле Toyota RAV-4 из дома 27 июня и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Как сообщается, женщина может находиться в Барнауле.

"Всех прошу! Посмотрите свои регистраторы с 27 июня по 1 июля 2017 года, у кого где стоят камеры, если можете посмотрите. Помощь нужна любая",- пишет родственница пропавшей.

Приметы: рост 168 см, худощавое телосложение, волосы русые с золотистым оттенком до плеч, глаза серо-зеленые.

Была одета: предположительно, в сарафан розового цвета, белые босоножки.