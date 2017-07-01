Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал приказ проверить законность решений по резонансному делу жительницы Барнаула Оксаны Ткаченко, которую посадили в тюрьму по обвинению в покушении на убийство. Об этом пишет "ТАСС".

Издание пишет, что дело будет проверено после многочисленных обращений граждан и после того, как оно активно муссируется в СМИ. Будут проверены материалы дела, а также законность принятых процессуальных решений по указанному уголовному делу.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , женщина получила больше шести лет лишения свободы за покушение на убийство. СМИ писали, что бывший муж осужденной часто избивал ее и сына. Три года назад Ткаченко купила травматический пистолет для самообороны. В один из дней жительница Барнаула приехала в дом к бывшему мужу, чтобы забрать вещи сына.

Мужчина ударил ребенка, тогда осужденная выстрелила в бывшего супруга. Появлялась информация, что против самого мужчины ране было возбуждено уголовное дело, но через год дело закрыли, а обвиняемой стала Оксана Ткаченко. Мужчина отсудил у бывшей жены 400 тысяч рублей компенсации. Известно, что бывший муж осужденной раньше работал в ГИБДД.

Отметим, приговор жительнице Барнаула вызвал большой общественный резонанс. В поддержку осужденной была создана петиция.