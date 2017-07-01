Медведь на Аляске стал непрошеным посетителем супермаркета, в котором продаются алкогольные напитки. Об этом пишет "Росбалт".
Животное засняли хозяева магазина. Медведь зашел в торговую точку, подошел к полке с конфетами, принюхался и встал на задние лапы. После этого люди выгнали незваного гостя.
В результате инцидента никто не пострадал.
No joke: A bear walks into a Juneau liquor storehttps://t.co/BBOprMDKGA via @KTOOpubmedia pic.twitter.com/RdYsuvGKlG— Alaska Dispatch News (@adndotcom) 30 июня 2017 г.
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