Медведь на Аляске стал непрошеным посетителем супермаркета, в котором продаются алкогольные напитки. Об этом пишет "Росбалт".

Животное засняли хозяева магазина. Медведь зашел в торговую точку, подошел к полке с конфетами, принюхался и встал на задние лапы. После этого люди выгнали незваного гостя.

В результате инцидента никто не пострадал.

No joke: A bear walks into a Juneau liquor storehttps://t.co/BBOprMDKGA via @KTOOpubmedia pic.twitter.com/RdYsuvGKlG