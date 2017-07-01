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Медведь на Аляске зашел в супермаркет, торгующий алкоголем

, ИА "Амител"
Медведь понюхал полки с конфетами, затем его выгнали

Фото: pixabay.com

Медведь на Аляске стал непрошеным посетителем супермаркета, в котором продаются алкогольные напитки. Об этом пишет "Росбалт".

Животное засняли хозяева  магазина. Медведь зашел в торговую точку, подошел к полке с конфетами, принюхался и встал на задние лапы. После этого люди выгнали незваного гостя.

В результате инцидента никто не пострадал.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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