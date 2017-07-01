Более 1100 деревьев повалил шквалистый ветер в Москве, еще 95 машин были повреждены, сообщает "ТАСС".

Также известно, что ураган повредил кровли семи многоквартирных и трех частных домов. Прошедший дождь затопил 24 участка проезжей части. Один человек погиб от удара молнии.

Число пострадавших от непогоды выросло до 16 человек. В московских больницах находятся 12 человек. Четырем пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Ранее ИА "Амител" сообщало, что накануне было отменено более 300 рейсов в московских аэропортах.