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Ураган в Москве повалил более 1100 деревьев и повредил 95 машин

, ИА "Амител"
Также известно, что один человек погиб от удара молнии

Фото: pixabay.com

Более 1100 деревьев повалил шквалистый ветер в Москве, еще 95 машин были повреждены, сообщает "ТАСС".

Также известно, что ураган повредил кровли семи многоквартирных и трех частных домов. Прошедший дождь затопил 24 участка проезжей части. Один человек погиб от удара молнии.

Число пострадавших от непогоды выросло до 16 человек. В московских больницах находятся 12 человек. Четырем пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Ранее ИА "Амител" сообщало, что накануне было отменено более 300 рейсов в московских аэропортах. 

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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