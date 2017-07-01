Град с куриное яйцо выпал в Хабарском районе Алтайского края днем в субботу, 1 июля, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

Местные жители пишут, что град побил все посадки, а также повредил машины и сайдинг на домах.

Напомним, штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра и ливневых дождей передано в Алтайском крае на вторую половину 1 июля и на воскресенье, 2 июля. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в эти дни ожидаются дожди, грозы, местами сильные и очень сильные ливневые дожди, град, усиление ветра до 20-25 метра в секунду. В воскресенье, 2 июля, немного похолодает. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до +21...+26 градусов.