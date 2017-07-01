Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев незадолго до смерти написал грустное стихотворение. Об этом написала гражданская жена певца на своей странице в Instagram.

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"Скажи,мой друг,сколько мне осталось/скажи мой день,сколько минут! Скажи мне сколько твоих слез застыли? Скажи закат,ты дружишь с утром? Скажи моя любовь-ты помнишь меня?Ласковое море-холодный песок/такие ночи _пустые надежды/моя летит к тебе навстречу! /тихие Облака,тихие привет! Громкое прощай,я знаю ты чуть слышишь-прощай!",- написал певец 28 декабря 2016 года (орфография и пунктуация сохранена).

Напомним, Олега Яковлева не стало 29 июня. Он умер от пневмонии в московской больнице. Ему было 47 лет. Прощание с певцом проходит в субботу, 1 июля.