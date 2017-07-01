Движение закроют на участке по улице Матросова от улицы Юрина до улицы Меланжевой из-за ремонта моста через реку Пивоварку, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

Ограничение будет действовать с утра 2 июля до 30 августа.

Движение автобусов будет осуществляться по следующей схеме: маршруты №24, №17: улица Юрина – проспект Коммунаров – улица Меланжевая – улица Матросова, далее – по маршруту;

по маршруту №53: улица Антона Петрова – проспект Коммунаров – улица Меланжевая – улица Матросова, далее – по маршруту.

Движение троллейбусов будет организовано по следующей схеме:

по маршруту №6: улица Солнечная Поляна – улица Юрина – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы;

по маршруту №7: улица Взлетная – улица Балтийская – улица Малахова – поспект Космонавтов – проспект Ленина – площадь Баварина.