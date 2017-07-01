Два человека пострадали в результате крушения легкомоторного самолета в Калифорнии, сообщает "РБК".

Как пишет издание, самолет рухнул прямо посреди трассы неподалеку от Лос-Анджелеса. ЧП случилось рядом с аэропортом Джона Уэйна, откуда и вылетело воздушное судно.

На борту находились мужчина и женщина. Во время полета пилот обнаружил неисправность и попытался вернуться на взлетно-посадочную полосу, однако это ему не удалось.