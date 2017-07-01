Два человека пострадали в результате крушения легкомоторного самолета в Калифорнии, сообщает "РБК".
Как пишет издание, самолет рухнул прямо посреди трассы неподалеку от Лос-Анджелеса. ЧП случилось рядом с аэропортом Джона Уэйна, откуда и вылетело воздушное судно.
На борту находились мужчина и женщина. Во время полета пилот обнаружил неисправность и попытался вернуться на взлетно-посадочную полосу, однако это ему не удалось.
PHOTOS: Small plane crashes on 405 Freeway https://t.co/QaumCLsTiT pic.twitter.com/HilmtF2aSH— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 30 июня 2017 г.
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