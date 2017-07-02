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Власти Барнаула намерены ликвидировать к середине осени 24 несанкционированных свалки на территории города.

За данные работы из бюджета краевой столицы готовы заплатить три миллиона рублей, сказано в материалах, опубликованных на сайте Госзакупок. Лот на оказание данных услуг именуется следующим образом: "Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа – города Барнаула".

Аукцион состоится 3 июля. Уже названа фирма, с которой власти намерены заключить контракт – это ООО "Союз-97".

В материалах закупки уточняется, что все работы должны быть выполнены не позднее 10 октября текущего года. Общая площадь, подлежащая очистке, составляет 38 666 квадратных метров.

Подрядчику предстоит провести работы на 24 участках: