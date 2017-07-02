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24 несанкционированных свалки ликвидируют в Барнауле

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Работы планируется провести на площади более 38 тысяч квадратных метров

Фото: vk.com/barneos22

Власти Барнаула намерены ликвидировать к середине осени 24 несанкционированных свалки на территории города.

За данные работы из бюджета краевой столицы готовы заплатить три миллиона рублей, сказано в материалах, опубликованных на сайте Госзакупок. Лот на оказание данных услуг именуется следующим образом: "Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа – города Барнаула".

Аукцион состоится 3 июля. Уже названа фирма, с которой власти намерены заключить контракт – это ООО "Союз-97".

В материалах закупки уточняется, что все работы должны быть выполнены не позднее 10 октября текущего года. Общая площадь, подлежащая очистке, составляет 38 666 квадратных метров.

Подрядчику предстоит провести работы на 24 участках:

  • проезд Новороссийский,26;
  • улица Орловская, 33;
  • поселок Пригородный, улица Березовая роза, 7а;
  • северо-западнее улицы Меридианной, село Власиха;
  • по улице Туриногорской вблизи здания №50в;
  • побережье реки Пивоварки в микрорайоне "Докучаевский" в районе дома №64а по ул.Логовской;
  • побережье реки Пивоварки в микрорайоне "Докучаевский" в районе переулка Морозного, 7а;
  • улица Антона Петрова, 200;
  • склон реки Обь, село Гоньба, улица Приобская;
  • берег озера в садоводстве "Трансмаш" вблизи по улице Веры Кащеевой, 2;
  • улица Юрина, 182ж;
  • лесополоса вдоль Гоньбинского тракта;
  • улица Лесокирзаводская,53;
  • в 100 метрах от дома №69 по улице Клубная гора;
  • между гаражами по адресу: улица Глушкова,31а со стороны проспекта Космонавтов;
  • ост. Остров Кораблик;
  • улица Заборная, 53;
  • склон по улице Парфенова;
  • переулок Пороховой лог, 1;
  • улица Солнечная, 5;
  • улица Якутская, 1;
  • в лесном массиве вдоль реки Пивоварки от ППК в сторону улицы Кутузова;
  • поселок Спутник в конце проезда Плодовый (роща);
  • улица Депутатская,19.
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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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