Национальный татаро-башкирский праздник "Сабантуй" прошел в барнаульском Парке культуры и отдыха Центрального района в субботу, 1 июля. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

В праздничном мероприятии приняли участие творческие коллективы и артисты национальных диаспор. Гостей встречи ждали конкурсы, соревнования, дегустация плова, выставка сувениров алтайских мастеров, армрестлинг, а также национальная борьба куреш.

Сабантуй (праздник плуга) – это ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.