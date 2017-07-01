Электричество начало возвращаться после урагана в жилые дома, расположенные в центре Барнаула. Ранее света не было в центральной части краевой столицы. Отключение произошло в субботу, 1 июля, примерно в 20.00.

Электроснабжение не было от Речного вокзала до Нового рынка и в Нагорной части города. Также не работали магазины и светофоры. Причина массового отключения — ураган, который обрушился на Барнаул.

Напомним, синоптики на вечер субботы, 1 июля, и на воскресенье, 2 июля передавали штормовое предупреждение. В эти дни ожидаются дожди, грозы, местами сильные и очень сильные ливневые дожди, град, усиление ветра до 20-25 метра в секунду. Также в северных районах края сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости). На субботу, 1 июля, высокая пожароопасность (четвертый класс горимости) отмечается в Шелаболихинском, Целинном районах.

В воскресенье, 2 июля, немного похолодает. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до +21...+26 градусов.