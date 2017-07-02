Шквалистый ветер, обрушившийся на Барнаула вечером в субботу, 1 июля, повалил деревья во дворах краевой столицы.

Общественник Константин Емешин на своей странице в Facebook написал, что у него во дворе сломались два тополя. Один упал на гаражный кооператив № 292, а другой ствол упал вдоль тротуара.

В субботу практически сразу, как началась гроза, центральная часть Барнаула оказалась отключена от энергоснабжения. Не работали светофоры и торговые центры. Жители краевой столицы около получаса оставались без света.

Между тем, штормовое предупреждение передавали и на воскресенье, 2 июля. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, местами сильные и очень сильные ливневые дожди, град, усиление ветра до 20-25 метра в секунду. Также в северных районах края сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости).

В воскресенье, 2 июля, немного похолодает. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до +21...+26 градусов.