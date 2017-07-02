Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал на своей странице в Instagram легализацию однополых браков в Германии.

"Я прочитал одну новость из бундестага Германии, посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи. Мы убеждены, что, наоборот, нужно стремиться к укреплению института семьи. Альтернативы семье нет и никогда не будет",- написал он.

Отметим, ранее немецкий бундестаг одобрил закон об однополых браках. Согласно этому закону, однополые пары могут вступать в официальный брак, а также усыновлять детей. Теперь документ должен быть утвержден в бундесрате, пишет РИА "Новости".