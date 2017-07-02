Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал на своей странице в Instagram легализацию однополых браков в Германии.
"Я прочитал одну новость из бундестага Германии, посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи. Мы убеждены, что, наоборот, нужно стремиться к укреплению института семьи. Альтернативы семье нет и никогда не будет",- написал он.
Отметим, ранее немецкий бундестаг одобрил закон об однополых браках. Согласно этому закону, однополые пары могут вступать в официальный брак, а также усыновлять детей. Теперь документ должен быть утвержден в бундесрате, пишет РИА "Новости".
Я прочитал одну новость из бундестага Германии, посмотрел на реакцию зала и подумал, что это последний день Помпеи. Мы убеждены, что наоборот нужно стремиться к укреплению института семьи. Альтернативы семье нет и никогда не будет. В крепкой, здоровой семье растут морально устойчивые, порядочные, почитающие родителей и любящие Родину дети. Проведённый по моему поручению анализ свидетельствует, что большинство из молодых людей, совершивших за последние годы в Чечне тяжкие преступления, росли в неполноценной семье. А из их числа большинство жили только с матерью. Жизнь показывает, что мать в силу целого ряда обстоятельств бывает не в состоянии уделять детям должное внимание, забрав детей после развода. Конечно, бывают и исключения. Но мы говорим о характерных явлениях. Я встретился с муфтием Чечни, дорогим БРАТОМ Салахом-Хаджи Межиевым, имамами городов и районов, главами администраций. Мы всесторонне обсудили меры, которые необходимо предпринять для сокращения разводов, восстановления ранее разрушенных семей. Уверен, что их реализация будет с одобрением воспринята тысячами жителей Чечни, которых коснулась данная проблема. #Кадыров #Россия #Чечня #Семья
Комментарии
а чо тогда он дружит с бикером хирургом и рипером темоти и актёром дипердье? это ж знатные гомосеки...
про семью дыров тоже звиздит ===========Как развиваются дети в однополых семьях?
Дети из однополых семей показывают положительное личностное и профессиональное развитие, а также положительное развитие эмоциональных и социальных компетенций. Предпосылок к депрессиям не обнаружено. Более того, дети и подростки из однополых семей показывают в некоторых случаях более высокий уровень самооценки и чувства собственного достоинства, они более автономны и самостоятельны по отношению к своим родителям, чем дети и подростки из других форм семейного устройства.
Дети из «радужных семей» не уступают детям из других типов семей в своём половозрастном развитии, в отношении к возрастным изменениям собственного тела, в вопросах межличностных отношений с друзьями, интимных отношений, социального взросления и независимости от родителей.
Дети из однополых семей имеют более высокий бал в школе и более лучший аттестат по завершению школы, чем средний по стране, что, разумеется, связано не с гомосексуальностью их родителей, а с качеством климата в семье.
Что говорят сами дети?
Дети и подростки, живущие с состоящими в гражданском партнёрстве однополыми родителями, в целом позитивно оценивают свою семью и не чувствуют себя ущемлёнными. Они также описывают в основном позитивные реакции со стороны друзей на форму их семьи. Некоторые дети, однако, показывают переживания по поводу возможных негативных реакций со стороны чужих людей или возможной дискриминации.
Ежедневный каминг-аут и дискриминация
Большинство однополых родителей и их семей живут открыто и не скрывают типа своей семьи. При этом 98 % из них открыты в кругу друзей и родственников, 91 % — на рабочем месте, 95 % — для соседей, 96 % — в государственных учреждениях, 95 % — в школах и детских садах, для друзей детей.
Большинство гомосексуальных родителей не сталкивались со случаями открытой дискриминации и гомофобии (63 % — по результатам анкетирования родителей, 53 % — по результатам анкетирования детей)
правильно сказал Кадыров.
А я смотрю на амике пасется много предствителей этих самых, как их? меньшинств?