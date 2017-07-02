Отключение 16 подстанций произошло в Алтайском крае вечером в субботу, 1 июля, во время урагана, сообщает пресс-служба "Алтайэнерго".

"В пиковый момент в 20.00 на территории региона было отключено 10 ПС 110 кВ и 6 ПС 35 кВ. В том числе – объекты краевого центра. В Барнауле, благодаря оперативным и профессиональным действиям персонала Алтайэнерго электроэнергию удалось вернуть в дома жителей в течение получаса",-сказано в сообщении ведомства.

С вечера субботы алтайские энергетики находятся в особом режиме работы из-за погодных условий. В регионе гроза, ливневые дожди, шквалистый ветер. Электроснабжение социальных объектов и категорийных потребителей в случае необходимости готовы обеспечить передвижные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ). Они расположены в узловых подразделениях и всегда готовы к транспортировке в близлежащие населенные пункты.

В круглосуточном режиме работает call – центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.