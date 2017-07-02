Отключение 16 подстанций произошло в Алтайском крае вечером в субботу, 1 июля, во время урагана, сообщает пресс-служба "Алтайэнерго".
"В пиковый момент в 20.00 на территории региона было отключено 10 ПС 110 кВ и 6 ПС 35 кВ. В том числе – объекты краевого центра. В Барнауле, благодаря оперативным и профессиональным действиям персонала Алтайэнерго электроэнергию удалось вернуть в дома жителей в течение получаса",-сказано в сообщении ведомства.
С вечера субботы алтайские энергетики находятся в особом режиме работы из-за погодных условий. В регионе гроза, ливневые дожди, шквалистый ветер. Электроснабжение социальных объектов и категорийных потребителей в случае необходимости готовы обеспечить передвижные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ). Они расположены в узловых подразделениях и всегда готовы к транспортировке в близлежащие населенные пункты.
В круглосуточном режиме работает call – центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.
Комментарии
Зато подать окупанты не забывают поднимать...
Что за грохот стоял часов в 22.40 на комсомольском, как будто взрывалось что то?
какие 30 минут??? через ТРИ часа включили.
Раздолбайство это, а не никакая непогода.
какие 30 минут??? через ТРИ часа включили.
Раздолбайство это, а не никакая непогода.
Правда? ЦЕЛЫХ ТРИ ЧАСА? Как же ты выжил, бедолага?
Не умели раньше подстанции строить!
В регионе продолжает действовать экстренное предупреждение,
а что такое экстренное предупреждение? товарисчи умники!
Взлетная-Попова не было света примерно 40 минут.
Видно разные повреждения были, либо энергетики последовательно перемещались от рубильника к рубильнику.
Нормально разрулили, не каждый день такие последствия
Врут складно!
Я проснулась в 2 часа ночи, так как в доме всё разом включилось!
Света не было 6 часов!