Десять человек погибли, еще 12 человек пострадали в результате столкновения грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса недалеко от города Заинск (Татарстан). Об этом пишет "ТАСС".



Авария произошла в ночь на воскресенье, 2 июля, в девяти км от города Заинск. После столкновения автобус перевернулся и загорелся. Автобус ехал по маршруту Самара — Ижевск. Водитель автобуса находится в УВД и дает показания.

На место ЧП вылетели премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и глава МЧС региона Рафис Хабибуллин. Детей нет среди тех, кто находится в больнице.