Ураган, разбушевавшийся в Алтайском крае вечером в субботу, 1 июля, отключил свет на 16 подстанциях, повалил деревья и образовал огромные лужи на улицах краевой столицы

Между тем, штормовое предупреждение сохраняется в регионе и на 2 июля. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, местами сильные и очень сильные ливневые дожди, град, усиление ветра до 20-25 метра в секунду. Также в северных районах края сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости).

В воскресенье, 2 июля, немного похолодает. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до +21...+26 градусов.