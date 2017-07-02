17 человек пострадали в результате стрельбы на концерте в клубе Power Ultra Lounge в американском городе Литл-Рок в штате Арканзас. Об этом пишет "Газета.ру".

Как пишет издание, ЧП случилось в ночь на субботу, 1 июля. Полиция не расценивают происшествие , как теракт. По данным правоохранительных органов, перестрелка произошла из-за конфликта между посетителями концерта. Сразу несколько человек открыли огонь.

Ночной клуб находится в центре города. В эту ночь там проходил концерт рэпера Finese 2Tymes.