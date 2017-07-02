Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш заявил, что все футболисты рады рождению детей у капитана команды Криштиану Роналдо. Об этом пишет "Известия".

"У него произошло событие в семье, которому мы все рады. Он был готов играть, но дети — это самое главное. А поскольку мы не попали в финал, то решили отпустить его к семье. Он самоотверженно сражался на турнире, и мы приняли в его отношении верное решение", — сказал тренер.

Отметим, что Роналдо уехал с Кубка конфедераций из-за рождения своих детей, которых родила ему суррогатная мать. Таким образом, он не будет играть в матче Кубка конфедераций за третье место против мексиканцев в воскресенье, 2 июля.

"Мы будем биться за нашу страну, все игроки настроены на успех", —сказал тренер о предстоящей игре.