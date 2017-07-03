Фото: Avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 350 квадратных метров продают на улице Червонной в Барнауле за 12,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом находится на участке в восемь соток. "Три этажа и цокольный этаж. Несколько лет назад сделан хороший ремонт. Отапливаемый гараж на два авто", — отмечается в объявлении.

Имеется баня с бассейном. Установлены автоматические ворота, охранная система.

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Продавец коттеджа уточняет, что дом реализуется вместе с мебелью. Рассматривается возможность торга, а также варианты обмена на недвижимость или авто.

