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Синоптики прогнозируют сильные осадки с градом и грозами в Алтайском каре в понедельник, 3 июля.

"В отдельных районах дожди, грозы, местами в северо-западных районах сильные ливневые дожди, град", — сообщает региональный Гидрометцентр.

Температура днем составит +22…+27 градусов. Ветер будет юго-западным, 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров.

В Барнауле дожди с грозами и градом ожидаются во второй половине дня. Температура в краевом центре составит +22…+24 градуса. Ветер, 5-10 метров в секунду при грозе порывы до 15 метров.