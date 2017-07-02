Сотрудники правоохранительных органов в Шипуновском районе задержали мужчину, которого подозревают в краже из магазина более 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, 26-летний мужчина взломал металлическую решетку и проник в магазин в селе Красный Яр. Из помещение он украл 32 тысяч рублей и одну пачку кофе.

Вскоре подозреваемый был задержан, а все похищенное изъяли и вернули владельцу магазина. По данному факту возбуждено уголовное дело.